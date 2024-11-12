Сырского бойцы ВСУ предупреждали ранее, что нужен приказ на отход, но главком ВСУ всеми мыслями в курском приграничье.

Украинская армия в районе населённых пунктов Елизаветовка и Ильинка, находящихся южнее Курахово в Донецкой области, попала в оперативное окружение. И как информирует отечественный ТГ-канал «Военное дело», подразделения ВСУ, находящиеся на местах, окружены.

О том, что украинские бойцы не успевшие выйти из опасного участка, могут оказаться в окружении, ранее написал один из солдат ВСУ. Поэтому украинский Генштаб хотя бы на время должен «забыть» о ситуации в российском приграничье рядом с Курской областью и сосредоточиться на спасении собственных военных, находящихся в чрезвычайно затруднительном положении под Курахово.









Прямо сейчас российские штурмовики продвинулись вперед, находятся уже в самой городской агломерации Курахово, пытаясь закрепиться в восточной части города. И хотя украинские генералы понимают всю бесполезность дальнейших попыток отстоять этот населенный пункт, в н.п. по-прежнему перебрасываются личный состав и некоторое количество бронетехники, в попытках «заморозить» ситуацию хотя бы на короткий срок.





Ситуация в восточной части Курахово





О крайне непростой ситуации в Курахово не смог смолчать и сам главком Александр Сырский, подтвердивший в своём недавнем выступлении заметные успехи российских войск в ДНР.