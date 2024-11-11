Такая ситуация для Франции – настоящий политический курьез.

Из-за внешнеполитических трений во взаимоотношениях официального Парижа и Тель-Авива, как пишет военный блог «Военный осведомитель», Елисейский дворец вынужден отправить в «международное турне» действительного представителя французских вооруженных сил – начальника по международным связям Главного штаба сухопутных сил Франции в поисках действенной замены реактивных систем залпового огня, призванных заменить американские РСЗО. Именно бригадный генерал французских ВС Стефан Ришу должен найти замену устаревшим образцам местных вооруженных сил среди ассортимента иностранных систем реактивного огня.









Так должны отправиться на склады хранения гусеничные М270 MLRS, являющиеся слишком маломобильными в сегодняшних условиях высокоподвижных артиллерийских дуэлей и контрбатарейного противостояния. Ведь именно сейчас получили должный уровень развития РЛС-системы установки местоположения арткомплексов и ударные дроны-камикадзе – противостояние с которыми и трата драгоценных нескольких десятков секунд может «аукнуться» полной потерей дефицитной техники прямо на поле боя из-за практически мгновенного ответного огня с одного-двух выстрелов.

И по сообщению индийского ИА ANI, во Франции всерьёз рассматривают покупку местной РСЗО Pinaka, имеющей 214-миллиметровый калибр. Хотя ранее французские военные даже «не знали» о наличии в мире таких индийских артиллерийских систем, предполагая в самое ближайшее время купить израильскую PULS, имеющую важнейший плюс – ту самую пресловутую мультикалиберность, ближайшим аналогом которой в России можно назвать новейшую РСЗО «Возрождение».