Новая бикалиберная система разрабатывалась с учётом опыта спецоперации

Реактивная система, одновременно устанавливающая дистанционно управляемые мины, и в тот же момент запускающая тяжелые корректируемые ракеты, может скоро быть применена на полях российской спецоперации. О передовом комплексе залпового огня, носящего претензионное название «Возрождение», решили рассказать на польском портале Interia. Причем своеобразная премьера несёт и для без того терпящей крайне непростые времена на передовой украинской армии новые лишения и трудно преодолимые вызовы.

Приоткрыл завесу тайны над новым отечественным «чудо-оружием» директор «Ростеха». По мнению Сергея Чемезова, новая разработка включает в себя части и детали системы дистанционного минирования «Земледелие», прекрасно показавшей себя во время срыва так называемого летне-осеннего контрнаступления в Запорожской области, когда снявшие мины переднего края штурмовые силы ВСУ оказывались в своеобразной ловушке: вперёд продвигаться не получалось из-за мощного заградительного огня ВС РФ, а отступить было не меньшей сложностью – вместо освобождённого ранее от мин прохода ждали новые неизвлекаемые «сюрпризы», разбросанные в течение короткого времени тем самым «Земледелием».

реклама





Источник фото: МО РФ





И вот теперь в добавок к возможности минирования местности установка способна сопровождать атаку ракетными действиями, подводят итог польские журналисты. По их утверждению, «Возрождение» представляет собой своеобразный концентрат боевого опыта российских сил за время проведения СВО.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Первый производственный опыт будет получен в первой половине нового года. Именно тогда и следует ожидать новейшее РСЗО «на ленточке».