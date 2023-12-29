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Поля СВО могут стать премьерой для новейшего РСЗО "Возрождение", стреляющего ракетами и минами
Новая бикалиберная система разрабатывалась с учётом опыта спецоперации

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   Реактивная система, одновременно устанавливающая дистанционно управляемые мины, и в тот же момент запускающая тяжелые корректируемые ракеты, может скоро быть применена на полях российской спецоперации. О передовом комплексе залпового огня, носящего претензионное название «Возрождение», решили рассказать на польском портале Interia. Причем своеобразная премьера несёт и для без того терпящей крайне непростые времена на передовой украинской армии новые лишения и трудно преодолимые вызовы.

   Приоткрыл завесу тайны над новым отечественным «чудо-оружием» директор «Ростеха». По мнению Сергея Чемезова, новая разработка включает в себя части и детали системы дистанционного минирования «Земледелие», прекрасно показавшей себя во время срыва так называемого летне-осеннего контрнаступления в Запорожской области, когда снявшие мины переднего края штурмовые силы ВСУ оказывались в своеобразной ловушке: вперёд продвигаться не получалось из-за мощного заградительного огня ВС РФ, а отступить было не меньшей сложностью – вместо освобождённого ранее от мин прохода ждали новые неизвлекаемые «сюрпризы», разбросанные в течение короткого времени тем самым «Земледелием».

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Источник фото: МО РФ


   И вот теперь в добавок к возможности минирования местности установка способна сопровождать атаку ракетными действиями, подводят итог польские журналисты. По их утверждению, «Возрождение» представляет собой своеобразный концентрат боевого опыта российских сил за время проведения СВО.

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   Первый производственный опыт будет получен в первой половине нового года. Именно тогда и следует ожидать новейшее РСЗО «на ленточке».

#рсзо #земледелие #рсзо возрождение
4
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Не ведись на эту дешёвую пропаганду. Это боярышник с двух аккаунтов здесь сидит развлекается. В реале никому не нужен, решил себе на новый год хоть с кем-то пообщаться. Соблюдай информационную гигиену...
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Апшеронский Полусладкий
17:03
давай, я в тебе уверен
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Девушка Шеши
16:59
Давай лучше я его приму. Я владею борьбой нанайских мальчиков, меня Шеша научил.
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Девушка Шеши
16:58
Или мой Шеша, развлекается с трёк аккаунтов. Он как нахерачится водяры, такой затейник становится, мечтает с мужиком переспать.
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
Апшеронский Полусладкий
16:58
Приезжай в Апшеронск, на углу Коммунистической и Николаевской выясним кто чушпан. Учти я владею борьбой баритсу.
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
Weismar
16:55
До кого бы млть допгрыгнул, мне уже под 40. Просто я, в отличие от тупых животных не засоряю свой организм дерьмом негативно на него воздействующим, я собираюсь жить очень очень долго, и иметь отлично...
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
Девушка Шеши
16:54
Сразу видно, Полусладкий. А я в кадр не влезла, там на ветке места больше не было. Поместился только Шеша с родственниками.
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
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