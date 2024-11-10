Вашингтон Дональда Трампа будет не заинтересован в помощи Киеву, если США и Россия договорятся. Такой точки зрения в беседе с репортерами Foreign Policy придерживается профессор из Гарвардского университета.

Вашингтон Дональда Трампа будет не заинтересован в помощи Киеву, если США и Россия договорятся. В случае такого исхода событий с самой высокой вероятностью территория Украины будет поделена, а её положение окажется во власти политического нейтралитета. Такой точки зрения в беседе с репортерами Foreign Policy придерживается профессор из Гарвардского университета. Специалист по международным отношениям Стивен Уолт уверен, что 47-й президент США сделает свой выбор в пользу неоказания поддержки Украине, а для удивлённых европейских лидеров и правительств попросту скажет, что украинское государство с этого самого дня исключительно проблема ЕС и только ЕС. Точно так же Трамп поступит с Конгрессом, отказавшись высказаться в пользу поддержки Украины своим политическим весом в гипотетическом голосовании за будущую помощь Киеву.





Прокомментировал научный сотрудник и отношения России, которой, если такой вариант понравится, Путин одобрит новую Украину, которая откажется от устремлений в НАТО, как и от части своих территорий.

После всего этого Трамп добавит к себе в собственное «политическое резюме» окончание украино-российского конфликта, что действительно будет правдой.

Тем временем, на передовой в зоне СВО для Украины всё складывается не лучшим образом: вывести лучшую часть всей украинской армии из российской Курщины Владимир Зеленский не может по политическим мотивам. А в то же самое время, эти резервы крайне нужны в Донецкой области, где прямо сейчас большие проблемы у ВСУ на кураховском направлении, потому что там ВС России окружают подразделения украинских ВС.