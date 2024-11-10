Промедление для украинской стороны грозит потенциальным окружением.

Сложности возникли для Владимира Зеленского и Александра Сырского в Донецкой области. Так, восточнее крупного населённого пункта Курахово российские штурмовые группы, действующие в круглосуточном режиме, стараясь измотать постоянными атаками ослабевший украинский гарнизон, продолжают добиваться достижений на поле боя.

Достижения выражаются в успехе по охвату кураховской городской агломерации. Военкоры онлайн-издания «Военная хроника» сообщили, что передовые отряды ВС России прорвали оборону украинских сил, выстроенных по широкому противотанковому рву, отрытому ещё в 2015 году.









А с целью максимального достижения успеха, атака продолжается сразу на нескольких участках кураховской ЛБС, где южнее плотной сети траншей и укреплений, российская армия смогла нащупать слабую зону в украинской обороне, чем и воспользовалась.





Продвижение у Богоявленки и Максимовки на Кураховском направлении. Источник изображения: ТГ-канал "DIVGEN Карта СВО"





Тем временем, независимые военные аналитики уже увидели первые предпосылки к оформлению полноценного оперативного окружения ВСУ. И если Сырский промедлит с доведением приказа до личного состава кураховского гарнизона украинской армии к срочному отступлению, то им придётся прорываться уже через плотный строй российских ударных групп. Следовательно, без больших потерь украинских ВС не обойтись.