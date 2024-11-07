Именно поэтому Шольц не передал все свои ОБТ, чтобы не остаться вообще без танков.

Российские бойцы вывезли в безопасный тыл обездвиженный украинский танк немецкого производства. Поврежденным оказался Leopard 2A4 ВСУ, остов которого эвакуационная бронетанковая команда обнаружила на кураховском операционном направлении.

А загруженное видео ТГ-канала «Военный осведомитель» наглядно демонстрирует, как отечественный гусеничный тягач тянет многотонную машину в направлении тылового центра.

Как указано в публикации, танк оказался в роли подбитого после столкновения «Леопарда» с дроном-камикадзе.

А мы напомним, что в районе Курахово российская армия пытается организовать полноценное оперативное окружение для украинского гарнизона крупного населённого пункта. По украинским данным, до перерезания и блокирования «дороги жизни» Разлив-Константинополь передовым группам ВС РФ осталось пройти 9 км, по сведениям отечественных военкоров – не многим более 5000 метров.

По пока что неподтвержденным данным, первые бои начались в одном из пригородов Курахово, где российская штурмовая пехота смогла спешиться и закрепиться, ожидая подхода главных сил.