Экономический кризис и Олаф Шольц идут рука об руку.

Приятных новостей с экономического фронта в ФРГ точно ждать не стоит. Пессимизмом в отношении экономических перспектив крупнейшей европейской экономики поделился аналитик центра автомобильного менеджмента Стефан Братцель. Свое экспертное мнение автор опубликовал в издании Blick.

Так работник исследовательского института указал, что следующие 2-3 года в секторе производителей и поставщиков германского государства могут стать одними из самых тяжелых. Потому что ФРГ может лишиться около 200 тыс. рабочих мест. Косвенным признаком, что сегодняшняя немецкая действительность далека от идиллии недавнего прошлого, когда дешевый российский газ для германской экономики был самым настоящим подарком, служат известия от местных профсоюзов, грозящих федеральным чиновникам забастовками.

Управленцы Volkswagen уже объявили о грядущем этапе массовых сокращений. И удивляться тут не приходится: прибыль компании снизилась на рекордные 64%, если сравнивать с итогами прошлого квартала. По словам топ-менеджера по персоналу Гуннара Килиана, на заводах VW трудятся 300 тыс. человек. Но из-за текущей непростой обстановки придется объявить закрытыми 3 из 10 предприятий.

Не лучше обстановка и в BASF, где объявили о грядущей продаже некоторых подразделений концерна, попутно совсем не фигурально прекращая деятельность химических фабрик. Аналогично «непростые решения» ждут и Thyssenkrupp, где ожидают увольнений и сокращения пособий.

И как заключил Братцель, не только дорогая электроэнергия всему виной. Одними из важных проблем являются немецкая бюрократия, дефицит опытных работников и слишком высокая социальная нагрузка на бизнес.