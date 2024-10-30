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Журналист Бутусов: Командование ВС РФ на стратегическом и оперативном уровнях сильнее такового у ВСУ
На третий год СВО украинский волонтёр стал подозревать что-то недоброе в отношении "передовых" методов военного управления НАТО, освоенных в ВСУ "в совершенстве".

   В своем свежем выступлении украинский журналист и главный редактор одного из местных СМИ Юрий Бутусов прямо сказал, что ВС РФ имеют лучшую организацию чем их украинские визави. Комплимента российское командование удостоилось за превосходство над украинскими коллегами по части управления войсками на оперативном и стратегическом уровнях.

   Бутусов отметил, что во время успешного штурма Угледара батальоны армии РФ, ослабленные во время штурма, своевременно отводились в тыл для доукомплектования выбывших и восстановления и заменялись новыми ударными частями. И совсем иначе действовали украинские военные, офицеры которых чуть ли не буквально «дожидались», когда собственные подразделения батальонного уровня теряли практически всякую боеготовность, оставляемые на острие российской атаки продолжительное время. По итогу большая разреженность украинских войск в оборонительных сражениях, как и их сильная психологическая и физическая истощенность, приводили к тому, что ещё способные сдерживать российское наступление позиции украинскими солдатами без причин сдавались, а ослабленные остатки некогда боеспособных групп ВСУ отступали.

   Причем у украинского Генштаба были и есть резервы, но из-за слабой подготовки старших офицеров командования бригадами, такие команды поддержки подходили к зонам прорыва российских войск слишком поздно. И вместо усиления ослабленных участков и хотя бы кратковременного входа в курс дела, свежие резервы ВСУ вынуждены вступать в бой буквально с походного марша. Вполне естественно, что при таких сражениях «не по плану» стабилизировать обстановку на передовой не удавалось. Из-за чего что старые подразделения, что новые, убегали в едином строю, хотя удержать участок, если бы подкрепления были бы вовремя переброшены, удалось.

#всу #юрий бутусов #командование #командование всу #украинский генштаб #командование россии #российский генштаб #военное управление
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