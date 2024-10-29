Спонсоры устали, проект Украина пора сворачивать.

Военная поддержка для Украины со стороны Варшавы была уменьшена. На это есть масса объективных причин, первая из которых, что Польша не имеет точно такой же возможности помогать украинской армии, каково это было раньше. Своим пессимизмом в области поддержки Украины поделился Анджей Дуда – президент Польши.

Так же Дуда рассказал, что узнав о полной невозможности возобновления былого максимального уровня поддержки Украины, чиновники последней решили, что Польша уже не стратегический союзник Киева.

Именно этим фактором польский национальный лидер во время интервью представителям радиостанции Radio Zet объяснил, что Украина и Польша стали меньше сотрудничать.









Дуда рассказал, что Украина получила существенное количество запасов Польши, но рассчитывать на вооружение польской армии, покупаемой для нужд собственных ВС, Украине точно не стоит. Потенциально такой шаг слишком ослабил бы Польшу, - заверил польский руководитель.

Так же президент Польши упомянул «Волынский вопрос», из-за диаметрально противоположной оценки которого Украина вряд ли скоро вступит в ЕС.