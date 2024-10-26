Украинской армии не стоит расслабляться, а стоит заняться Днепропетровской областью. Последняя по мнению офицера 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина, срочно нуждается в строительстве протяженной оборонительной линии. Свою точку зрения заместитель командира элитной украинской бригады изложил в личном ТГ-канале. Причем Жорин в своей публикации сделал особый акцент на большой срочности. Именно поэтому не нужно оттягивать защитное строительство, а начинать строить «со следующего дня».

Как выразился украинский командир, он лишь наблюдает, как солдаты ВСУ перемещаются от города к городу, параллельно в каждом новом населённом пункте начиная строительство фортификационных сооружений, дожидаясь приближения ЛБС.

Жорин объяснил, что военным по поводу Днепропетровщины расслабляться точно не стоит, так как оперативная обстановка в Селидово и скором начале боёв за Покровск не внушает сильного оптимизма украинской стороне.

Хочется добавить, что самая главная проблема главкома ВСУ Александра Сырского и украинского Генштаба не в отсутствии защитных линий и правильно установленных во множестве так называемых «зубов дракона», а в отсутствии необходимого количества военных, которые смогут занять все окопы и блиндажи, с оружием на изготовку ожидая российских визави. Вместо этого, в ВСУ острый кадровый дефицит буквально по всем направлениям: наиболее опытные воины пали в боях, а остатков украинских ветеранов крайне недостаточно, чтобы цементировать просевшую украинскую оборону, что мы и наблюдаем в боях за Селидово и Горняк, падение которых ожидается со дня на день.