Украина за 3 года российской СВО потеряла дефицитных иностранных комплексов ПВО уже на 70 млрд. долларов.

Украинское ПВО лишилось очередной дефицитной установки ПВО иностранного производства. Как пишет «Военное обозрение», уничтожена оказалась ПУ американского «Патриота». По версии источника, атаке подверглась ЗРК, размещенная в городской агломерации Киева.

О том, что для украинского «Patriot» сложилось не всё удачно не только в столичном регионе, но и в Одессе, стало известно из другого источника. Приведенные данные о событиях минувшей ночи на Украине в российском МО не подтверждают, но и не опровергают.

10 октября отечественные военные рассказали, что смогли отследить две пусковые установки «Патриота» в Пашеной Балке – поселении, размещенном на территории Днепропетровщины. По поводу этого случая высказался и проукраинский военный эксперт из Германии Юлиан Репке, назвавший данное событие самым настоящим черным днём для местных сил ПВО.

По версии депутата Марьяны Безуглой, виноват в «необязательных» потерях никто иной, как главком ВСУ Александр Сырский.

Ухудшает всё для украинского Генштаба показательный рост возможностей разведывательно-ударного контура российской армии, благодаря которому отечественные специалисты всё быстрей выясняют местоположение радаров и ПУ украинских ВС, после чего периметр зенитных систем очень быстро накрывается ракетным вооружением армии РФ.