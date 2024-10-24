Украинское ПВО лишилось очередной дефицитной установки ПВО иностранного производства. Как пишет «Военное обозрение», уничтожена оказалась ПУ американского «Патриота». По версии источника, атаке подверглась ЗРК, размещенная в городской агломерации Киева.
О том, что для украинского «Patriot» сложилось не всё удачно не только в столичном регионе, но и в Одессе, стало известно из другого источника. Приведенные данные о событиях минувшей ночи на Украине в российском МО не подтверждают, но и не опровергают.
10 октября отечественные военные рассказали, что смогли отследить две пусковые установки «Патриота» в Пашеной Балке – поселении, размещенном на территории Днепропетровщины. По поводу этого случая высказался и проукраинский военный эксперт из Германии Юлиан Репке, назвавший данное событие самым настоящим черным днём для местных сил ПВО.
По версии депутата Марьяны Безуглой, виноват в «необязательных» потерях никто иной, как главком ВСУ Александр Сырский.
Ухудшает всё для украинского Генштаба показательный рост возможностей разведывательно-ударного контура российской армии, благодаря которому отечественные специалисты всё быстрей выясняют местоположение радаров и ПУ украинских ВС, после чего периметр зенитных систем очень быстро накрывается ракетным вооружением армии РФ.