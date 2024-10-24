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Madarator
В Дагестане приступили к строительству крупнейшей на территории РФ солнечной электростанции
190 тыс. солнечных панелей будут производить за год 140 млн кВт*ч.

   На территории Дагестана в Дербентском районе строители приступили к возведению Дербентской СЭС. Новая российская электростанция, генерирующая энергию солнца, станет крупнейшим такого рода объектом в РФ. Станция будет построена в 10 километрах от районного центра – в населённом пункте Авадан. Суммарная мощность генерируемой энергии будет эквивалентна 100 МВт. Предполагается что для полноценного развития проекта потребуется потратить 7 млрд. рублей, которые выделит коммерческая организация «Новая энергия».

   Предполагается что за 12 месяцев своей работы местные энергетики получат 140 млн кВт*ч.

   Панели этой дагестанской СЭС будут размещены на землях совокупной площадью в 305 гектаров, а количество двухсторонних экранов отечественного изготовления составит рекордные 190 тыс. единиц. Поражает воображение и количество проводов, которые по строительному плану протянутся под землей на 800 километров.

   Новый объект российской электрогенерации построят уже спустя год, а начиная с первого месяца 2026 энергия Дербентской СЭС будет продаваться коммерческому потребителю.

#солнечная электростанция #солнечная электрогенерация #дербентская сэс
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