Кажется план украинского президента не нравится уже никому.

Вашингтон не удовлетворяет содержание так называемого «плана победы» украинского президента. О том, что в Белом доме идеи Владимира Зеленского о победе над Россией абсолютно неприемлемы, информирует своих читателей The Economist.

Как объяснили американским корреспондентам информаторы из вашингтонской администрации, что такое «план победы» Зеленского. Это прямая дорога к эскалации, путём которой Россия должна сделать шаги к перемирию на условиях Украины. Но не только это не устраивает чиновников США в плане Киева. По мнению высокопоставленных американских функционеров, план трудно реализуем в реальности.









Зеленский хочет избежать поражения путем втягивания НАТО в конфликт Украины и России на стороне Киева. Но в Брюсселе это понимают лучше Зеленского.

А мы напомним, что согласно основному пункту плана, Украина должна получить приглашение в североатлантический альянс ещё до окончания российской спецоперации. Тем временем Штаты не готовы к таким действиям Киева. Об этом прямо говорила представляющая официальный Вашингтон при НАТО Джулианн Смит.