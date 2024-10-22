Младшая сестра "Герани" теперь тоже кусается.

Ночная атака военных целей, размещенных на территории городской агломерации Днепра, оказалась весьма результативной и показала появление на вооружении армии РФ версий дрона «Гербера» с ударной боевой частью. Об обновлении в семействе дальних БЛА «Гербера» рассказывает редакция «Военной хроники». Так в ТГ-канале разместили свежее видео удара беспилотника по военным объектам ВСУ в городской округе.

Первоначально российские журналисты сделали вывод, что охраняемый периметр подвергся атаке обновлённых и очень хорошо известных БПЛА «Герань». Тем более немногим ранее стало известно, что «Герани» подверглись очередной процедуре модернизации, получив новые двигатель и иную конструкцию корпуса.

Но атака на Днепр сопровождалась совершенно другим звуком работающего двигателя беспилотника: звуковая волна при полёте была на тон выше и громче. Предполагается так могла «звучать» иная силовая установка, либо прежний мотор был сильно изменен с добавлением ротору куда более высоких значений по части вращения.









Но позже появились другие видео, однозначно свидетельствующие, что цели ВСУ были атакованы ни старыми, ни новыми моделями «Гераней», а совершенно другими дронами, в конструкции которых легко угадывается силуэт «Гербер». Оные считаются младшими версиями «Гераней» – сделанными более дешево, а значит ещё более пригодными к куда более массовому промышленному выпуску.

А мы вспомним, что «Гербера» впервые появилась на полях сражений в минувшем июле, когда проект ОКБ им. Н. Ф. Гастелло был замечен в воздушном пространстве Украины в своей разведывательной и вариации так называемого дрона-ложной цели.

Данный беспилотник умеет устанавливать соединение с украинской сетью 4G и буквально путешествовать на сотни км, попутно отправляя человеку-оператору гигабайты разведывательной информации, снятой на видеокамеру. Так же новый БЛА умеет перемещаться без контроля человеком, совершая полёт посредством введенного заранее в бортовой компьютер маршрута движения.