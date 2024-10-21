Как сообщается на официальном сайте завода "Группа Кремний Эл", также были прерваны технологические производственные цепочки.

Официальные представители завода «Группа Кремний Эл» сообщила о нарушениях в энергоснабжении предприятия. Сбой в работе промышленной площадки случился из-за удара украинским дроном.

Согласно информации ИА ТАСС, брянское предприятие находится в списке лидеров отечественной микроэлектроники.

Как рассказали в пресс-службе «Кремний Эл», минувшей ночью были атакованы производственные и промышленные здания компании. По результату удара получили повреждения энергетические объекты, компактно расположенные в промышленном кластере. Из-за этого нарушилась нормальная работа технологических производственных цепочек.

Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Для скорейшего возобновления работы предприятия ещё до приезда аварийных служб, к устранению негативных последствий, возникших после удара ВСУ, приступил рабочий коллектив организации.

А мы узнаем, что последствия ночного удара могли бы быть куда хуже, если бы не использование военными Брянщины подразделений ПВО, сбивших 13 дальнобойных украинских БПЛА.