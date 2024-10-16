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Madarator
Австралия передаст Украине почти 50 танков M1 Abrams, которые списала австралийская армия
Старый Абрамс борозды не испортит, но и до передовой не доедет.

   Наблюдая из-за океана как не очень удачные действия украинского Генштаба практически оставили ВСУ без тяжелой бронетехники, в том числе и иностранного производства, австралийское руководство решило поддержать своего далёкого союзника поставкой списанных танков американского изготовления. Речь идёт об отправке 49 Abrams первых ревизий под названием M1A1. О военной помощи Украине от Канберры передаёт канал ABC, ссылаясь на местного главу оборонного ведомства – Пэта Конроя.

   В публикации отмечается, что местное правительство подтвердило свое согласие и проинформировало публично, что «дарит» украинскому государству практически 50 своих бывших в употреблении танков.

   Первые новости о том, что Киев проявляет большое желание в получении австралийской бронетехники, даже списанной, появились ещё 12 месяцев назад, указывает ABC.

   Правда сильно радоваться украинскому Генштабу не стоит: большая часть из ОБТ представляют собой не только танки одной из самых старых версий, но и нуждаются в капитальном ремонте, часть из таких танков вообще не отремонтировать, но их можно использовать как доноры для других боевых машин.

   На сейчас согласно данным Military Watch Magazine, в украинской армии лишились 67% образцов основного боевого танка американской армии, сохранив работоспособными лишь 11 танков из 21. Об этом пишет отраслевой портал Military Watch Magazine.

#m1 abrams #abrams m1a1 #австралия и украина
Источник: abc.net.au
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Украина получит списанные Австралией танки Abrams
Military Watch Magazine: Российская армия уничтожила 20 танков Abrams, поставленных Киеву из США
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