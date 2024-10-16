Корреспондент немецкой Bild Юлиан Репке прямо назвал «план победы» Владимира Зеленского нереалистичным, посмотрев выступление украинского президента перед депутатами Верховной рады Украины.

Немецкий эксперт обозначил бессмысленность заявлений украинского национального лидера из-за больших проблем при гипотетическом выполнении позиций «плана победы».

Как заявил Репке, в НАТО Киев никто не ждёт, разрешения на дальнобойные атаки по России западным высокоточным вооружением никто не даст, всё то же самое касается и коллективных действий североатлантического ПВО против ВКС РФ и российских ракет. Все ключевые пункты украинского документа практически нереализуемы, подытожил Репке.

Не лучше дела обстоят и с таким пунктом, как «полное освобождение Украины», про который на любых своих внешнеполитических и внутриполитических встречах так любит рассказывать лично господин Зеленский.









В итоге Репке в соцсети закончил однозначным высказыванием, употребив выражение «Нет слов».

Напомним, что сегодняшним днём Зеленский показал личный «план победы» над Россией украинским депутатам, где западные страны должны взять Украину в НАТО до момента завершения боевых действий, выказывая ещё и одобрение военных операций на землях РФ и выдавая разрешение на дальнобойные удары в глубину российской территории.

Так же документ Зеленского содержит и «секретную сторону», про которую публично говорить запрещено.

И по сообщениям Associated Press, у союзников Киева есть 90 дней на согласие с пунктами «плана победы».