Уже десятый город берется таким способом, но в украинском Генштабе до сих пор не знают почему.

Российский Генштаб ввел новую тактику боевых действий против крупных соединений ВСУ, получившую название «угледарский сценарий». Что за новое решение, благодаря которому города берутся за 2-3 недели, рассказала редакция ТГ-канала «Военная хроника».

Главный смысл нововведения заключается в принуждении отступления полевых сил ВСУ в ближайший город, где на головы украинского гарнизона обрушиваются тонны управляемых боеприпасов и планирующих бомб, усугубляет ситуацию для обороняющихся сил и масштабные непрекращающиеся обстрелы ствольной и реактивной артиллерии.









Как только ЛБС вокруг города устоялась, российские штурмовики начинают фланговые атаки, обрезая участки украинской обороны по флангам. И тотчас, вокруг городской агломерации образуются полуохват и формируются огневые клещи, основной удар наносится по оставшимся логистическим маршрутам ведущим в населённый пункт.

В «Хронике» объявили, что именно так брался Угледар и именно так с некоторыми замечаниями и доработками будет взято Селидово.





Расширение зоны контроля рядом с Угледаром. Источник изображения: ТГ-канал "Map360 - Карта СВО"





А мы вспомним, что одного месяца хватило сначала для полуокружения, а затем и для окончательного взятия города-крепости Угледара. И державшийся до этого 2 года шахтерский городок пал 3 октября.

Именно по такому сценарию сейчас идут боевые действия в районе Селидово. Прямо сейчас формируется окончательное оформление полуохвата города по направлениям к северо-западу и югу.