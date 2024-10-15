Российский Генштаб ввел новую тактику боевых действий против крупных соединений ВСУ, получившую название «угледарский сценарий». Что за новое решение, благодаря которому города берутся за 2-3 недели, рассказала редакция ТГ-канала «Военная хроника».
Главный смысл нововведения заключается в принуждении отступления полевых сил ВСУ в ближайший город, где на головы украинского гарнизона обрушиваются тонны управляемых боеприпасов и планирующих бомб, усугубляет ситуацию для обороняющихся сил и масштабные непрекращающиеся обстрелы ствольной и реактивной артиллерии.
Как только ЛБС вокруг города устоялась, российские штурмовики начинают фланговые атаки, обрезая участки украинской обороны по флангам. И тотчас, вокруг городской агломерации образуются полуохват и формируются огневые клещи, основной удар наносится по оставшимся логистическим маршрутам ведущим в населённый пункт.
В «Хронике» объявили, что именно так брался Угледар и именно так с некоторыми замечаниями и доработками будет взято Селидово.
Расширение зоны контроля рядом с Угледаром. Источник изображения: ТГ-канал "Map360 - Карта СВО"
А мы вспомним, что одного месяца хватило сначала для полуокружения, а затем и для окончательного взятия города-крепости Угледара. И державшийся до этого 2 года шахтерский городок пал 3 октября.
Именно по такому сценарию сейчас идут боевые действия в районе Селидово. Прямо сейчас формируется окончательное оформление полуохвата города по направлениям к северо-западу и югу.