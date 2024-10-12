Бывший украинский чиновник редко даёт точные прогнозы, но часть его предположений имеют свойство сбываться.

Российский Генштаб, пользуясь крайне ослабленным состоянием украинских ВС в текущий момент времени, готов начать стратегическое наступление по всем операционным направлениям. Причём начало главного события СВО ожидается в самые ближайшие недели. Такими сведениями располагает бывший чиновник офиса украинского президента Алексей Арестович, внесенный в РФ в реестр экстремистов и террористов.

По словам мужчины, уехавшего из Украины больше года назад, он располагает сведениями о сборе сил для ударных группировок России. Причем условно, на стороне Москвы играют и западные союзники Киева, которые вот n-раз раз отказывают Зеленскому в его настойчивой просьбе разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Не менее слабая поддержка ощущается и от украинской армии, которая слишком сильно пополняется военнослужащими, насильно мобилизованными представителями ТЦК. Тем более, даже отправив в действующие войска дополнительных солдат, их попросту нечем вооружить, так как Брюссель и Вашингтон не торопятся окончательно «освободить» свои арсеналы от уже новой техники, с целью её безвозмездно отправить на Украину. Об этом прямо свидетельствуют события вокруг встречи в Рамштайне, куда должен был приехать Джо Байден. Но текущий глава вашингтонской администрации отказался лететь в Германию, заявляя о подготовке борьбы с последствиями урагана Милтон.









По Арестовичу, прорыв будет осуществляться от Запорожья и до Купянска. И до его начала остаются лишь считанные дни. Тем более, российские военные обладают высоким уровнем боевого духа, в отличие от своих украинских коллег, которые на существенную долю процента демотивированы и деморализованы, а уровень сегодняшней стойкости слишком низок из-за удручающей ситуации на передовой и значительного падения качества личного состава.

Добавить хочется, что прогнозы экс-подполковника украинской военной разведки в массе своей не сбываются, но часть из них совпадают довольно точно. Именно этот, бывший старший офицер ВСУ, относительно точно предсказал проведение СВО, сделав прогноз ещё за год её начала.