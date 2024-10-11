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Madarator
ВС России использовали автономных роботов с пулемётами во время штурма Угледара
Будущее на поле боя уже наступило – куда там автомобилям Илона Маска, буквально застревающих на пустынных асфальтированных шоссе до менее технологичных, но более умных российских боевых роботов.

   Угледар быстро пал не в последнюю очередь благодаря использованию высокотехнологичных боевых решений в виде штурмовых роботов. Но такие спецмашины использовались не только как юниты огневой поддержки, но и как доставщики провианта и вооружения, как разведчики и как ложные цели. Тем более российская разработка смогла обхитрить украинские дроны с системой распознавания целей, заточенные исключительно на обнаружения человеческого персонала. О том насколько эффективен малозаметный в силу малой высоты гусеничный аппарат, рассказали сами российские штурмовые отряды, которые благодаря оснащению гусеничной платформы камерой и радиоуправляемые дистанционно, позволили прорвать наиболее трудные для преодоления участки украинской обороны.

   Со слов военного с полевым позывным «Саид», он во время атаки на позиции ВСУ смог эффективно ввести в заблуждение оппонента из украинских ВС, атакуя одновременно с одного вектора атаки при помощи робота-пулеметчика, а с другой стороны при помощи штурмовой группы. Во время такой атаки внимание украинских сил рассредотачивалось, что и позволило пройти незамеченным фактически прямо к укрытию украинских военных.

  Не менее полезен такой робот и во время так называемой саперной разведки, когда робот идёт первым, потенциально вызывая на себя действие противопехотных мин, если они есть на маршруте. Если таковых не обнаружено, то следом идут солдатские штурмовые пары. Так получалось застать врасплох ничего не подозревающих украинцев.

   Наибольшего результата роботы позволяют добиться ночью, когда их в силу объективных причин практически не видно. Тем более появляются проблемы у украинской техники, оснащенной тепловизором: потому что для датчика, улавливающего температурный контраст потенциальной цели в сравнении с окружающей средой нет разницы. А робот металлический и поэтому его температура практически ничем не отличается от внешних объектов.

   Но даже в случае обнаружения робот не уничтожается с первого выстрела: в одном из боёв роботизированный штурмовик выдержал прилёт семи дронов-камикадзе и близкий разрыв боеприпасов-кассет, что заставляет украинских операторов дронов в усиленном режиме расходовать свой дефицитный боекомплект.

#угледар #угледарская лбс #угледарское направление #боевые роботы
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