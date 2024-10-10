Ударный боеприпас уже отправили на передовую в составе крупной партии

На территории российской СВО отечественные подразделения провели тестовую атаку при помощи нового ДПЛА с собственным наименованием «Трибунал». Об этом в беседе с корреспондентами ТАСС поделились представители организации «Народный фронт».

По словам волонтёров, воздушный боеприпас создали активисты из новосибирского региона. Причём темпы производства для частной организации впечатляют: на настоящий момент бойцы ВС РФ получили минимум 500 экземпляров. В ближайших планах на будущее планируется масштабировать производство до уровня 500 единиц в месяц.

Сам снаряд представляет собой классический дрон-камикадзе с массой ударного заряда до 3 килограмм и дальностью полёта до 10 километров.

Так же один из сотрудников «Кулибин-клуб», чьи работники как раз и являются авторами идеи, рассказал, что производить дрон помогали и другие фирмы и компании. Кто-то выступал в роли спонсора, кто-то помогал наладить связь и установить актуальные навигационные схемы. Кто-то упростил техническую сборку готового изделия.

Тем временем отечественные производители объявили о появлении российского аналога «Бабы-Яги» – тяжелого дрона «Бердыш», по ряду возможностей превосходящего украинское изобретение.