На каждый хитрый иностранный БПЛА всегда найдется отечественный рабочий РЭБ.

Российские военные сумели перехватить современный иностранный БПЛА Penguin, главное предназначение которого разведка. Ранее документальных случаев поражения такого дрона от отечественных бойцов с передовой не поступало. О военной удаче ВС России, сумевших добыть ценный военный трофей, пишет ТГ-канал «Иди и смотри».

В публикации указывается, что «Пингвин» был побежден солдатами-добровольцами 25-й полевой армии, сумевших собственными усилиями сконструировать мощный электронный блок РЭБ буквально из «гаражных» компонентов.

Появилась и фотография редкого дрона, лежащего беспомощно на земной поверхности. И о том, что дрон ценный, свидетельствует способ посадки: на землю украинский беспилотник приземлился при помощи парашютной системы, интегрированный в посадочный модуль.









А мы узнаем, что Penguin представляет собой беспилотный аппарат самолётного типа, предназначенный для операций разведки, наблюдения и доразведки на средних дистанциях. Благодаря длине крыльев в 3 метра, этот БПЛА способен путешествовать на максимальную дистанцию в 180 километров с полезной загрузкой до 30 кг.

Ранее о том, что такие БЛА есть на вооружении ВСУ, похвастались сами украинские военные, заявив, что перехват дрона российской стороной практически невозможен, поэтому «на нуле» ситуация резко изменится в пользу украинской армии. Вместе с тем прямо сейчас мы видим, что ситуация не то что бы не зафиксировалась на момент тех громких слов, а прямо противоположна.