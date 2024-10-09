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Madarator
"Искандер" поразил Кременчугский НПЗ, повредив сложное оборудование
Без топлива ВСУ придётся везти танки в бой на волах. В лучшем случае.

   Украинская ПВО в очередной раз пропустила удар баллистической версией оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по охранному периметру Кременчугского нефтеперерабатывающего завода в Полтавщине. О факте удара по важнейшему местному предприятию информирует ТГ-канал «Донбасский Партизан».

   Спустя несколько часов после удара стали и известны некоторые подробности ночной атаки. В ходе проникновения боевой части сквозь верхние перекрытия защитных сооружений, ударная волна и крупные осколки сдетонировавшей БЧ «Искандера» сделали бесполезными крупноформатные установки ЛП-35-11/300 и ЛП-35-11/600, выведя их из строя и вызвав пожар, затронувший главным образом емкости с горючесмазочной жидкостью. Во вторую очередь после внезапного удара ракетой 9М723-1 воспламенился топливопровод, соединяющий установки с контейнерами для готового топлива. Из-за этого возникла область неконтролируемого горения с площадью в 800 кв. метров.



   Данные о том, что у ВСУ проблемы не только с топливом в полтавском регионе, но и с ПВД, где укрывался личный состав и находились замаскированные склады с ракетами и ГСМ, ранее рассказали члены подполья.

   И по мнению западных военных аналитиков, универсальность и способность преодолевать современные позиционные районы украинских ПВО, делают мобильные ОТРК «Искандер» одним из самых эффективных и одновременно опасных российских вооружений, шаг за шагом снижая военный потенциал Украины, как в районе передовой, так и глубоко за её пределами. Так же боевая часть и стартовый двигатель ракеты непрерывно модернизируются, увеличивая как максимальную дальность полёта, так и регулируя в сторону возрастания ударное воздействия головной части, о чем с большой тревогой стали писать профильные украинские издания. По последним данным ряда украинских СМИ, промежуточная версия «Искандера», появившаяся на СВО совсем недавно, уже способна преодолеть 750 км, что на 250 километров по дальности пуска превышает базовую версию с её 500 км.

#искандер-м #искандер поразил нефтеперерабатывающий завод на украине #кременчугский нпз #ракетная атака на кременчугский нпз
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Искандер накрыл местоположение ВСУ в Павлограде, спрятанное на местном заводе
Украинские СМИ заявили о появлении модернизированной версии "Искандера", способного пролететь 750 км
МО показало кадры, как "Искадер" поразил судно в Одессе с противоракетами для ЗРК "Патриот"
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