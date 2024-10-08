Ожидаем скоро выпуска часов от Тима Кука с автоматической раздачей таблеток и раздачей рецептурных рекомендаций.

Умные часы от Apple – Apple Watch, научились самостоятельно предугадывать появление болезни в теле человека. Это заметили внимательные пользователи мобильного девайса, производимого компанией Тима Кука. Соответствующую публикацию разместил портал Android Authority.

Так человек с форума Reddit с никнеймом dalethomas81 опубликовал историю, что его наручное устройство регулярно на протяжении трёх ночей информировало его о повышенной температуре тела. По итогу наблюдений прогноз часов оказался сбывшимся, а сам человек с повышенной ночной температурой в последствии получил статус заболевшего.

Похожая история приключилась и с юзерами RCG21 и Special_Step_1717, которые отметили «пророческий дар» Apple Watch, предсказавшего проблемы со здоровьем до того, как слишком явные симптомы болезни напомнили о себе.









Онлайн-издание объяснило, что программа Vitals сначала собирает сведения о ЧСС, частоте дыхания, температуре в области запястья, уровень концентрации кислорода в крови и количестве сна, а потом проводит углубленный анализ за предшествующие семь дней. И если какой-то из «обычных» параметров или сразу несколько не попадают в устоявшийся диапазон, то умное приложение самостоятельно понимает, что это предвестник проблемы, о чём посылает уведомление владельцу.

Новая версия «яблочных часов», представленная Apple в сентябре, теперь умеет не только это, но и обнаруживать апноэ, показатели которого характерны именно для нарушений дыхания. Для выявления таких проблем используется машинное обучение.