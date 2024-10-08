Компактный АМ-17 прошёл дополнительную проверку СВО, тем самым получив существенные улучшения.

В новом году производственный блок пехотного вооружения концерна «Калашников» запустит серийный выпуск перспективного автомата в компактном размере – АМ-17. Данный образец прошёл всеобъемлющие испытания на просторах СВО и после использования военнослужащими армии РФ получил некоторые замечания, устранение которых было выполнено силами конструкторского коллектива предприятия. Итоговая версия как раз и должна быть изготовлена в новой серии.









Так обновлённый АМ-17 должен стать прямой заменой АКС-74У, принятым на вооружение ещё в 1979 году, информируют представители организации. Как заявлено в пресс-релизе концерна, главная идея сегодняшнего потомка АКС – это полимерные материалы с высокопрочными свойствами, используемыми и в ствольной коробке. Как дань сегодняшним требованиям по эргономике, АМ-17 имеет телескопический приклад, а для удобства стрельбы как правшами, так и левшами, в новинке используется двусторонний механизм-переключатель режимов стрельбы. Для сменного навесного оборудования, такого как оптические или иные прицелы, есть планка Пикатинни. Так же есть и другие изменения.









Устройство АМ-17 стандартное: ствольная коробка – ствол, приклад и спусковой блок. Первые два модуля соединены между собой замыкателями. Для стрельбы используется весь ассортимент отечественного боеприпаса в калибре 5,45-мм. Скорострельность автомата в максимальном темпе равна 850 выстрелов за минуту. Емкость магазинной коробки – 30 патронов. Автомат без боеприпасов весит 2500 грамм. В сложенном состоянии длина оружия 490 мм, в готовом к бою — 750 мм.