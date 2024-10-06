Мини-самолёт уже помог взять Красногоровку и уже готовится к битве за Курахово и Селидово.

В полку российских беспилотных дронов-камикадзе прибыло: ударный воздушный боеприпас, построенный по самолётному образцу и оснащённый моделью искусственного интеллекта, позволяющего «чинить разборки» встреченным боевым единицам ВСУ даже во время направленной атаки украинских РЭБ, стал известен благодаря военному журналисту KP.RU Дмитрию Стешину.

О новом российском беспилотнике известно, что он не является продуктом мысли признанных конструкторов из крупных государственных КБ. Дрон «Молния» буквально разработали и воплотили в физическую конструкцию в гаражных условиях. А так как релиз оказался весьма удачным, проектом живо заинтересовались в МО РФ, выбив соответствующий уровень госфинансирования гаражной идее.





Как бы это не звучало удивительным, компактный дрон способен преодолеть 30 километров.





В качестве главных преимуществ беспилотной разработки БЛА «Молния», военнослужащий с полевым позывным «Печорин» назвал дешевизну изготовления и продвинутую внутреннюю начинку. Так благодаря мощному АКБ маленький дрон способен отправиться на боевую миссию с 3 килограммами полезной нагрузки, а поразить цель поможет интегрированный ИИ, действующий в режиме автозахвата цели.

Первые «Молнии» доказали свою эффективность во время наступательных действий ВС РФ в битве за город Красногоровка минувшей весной и в сражениях на н.п. Желанное.