Снаряды весом в тонну с легкостью проламывают толщу городского грунта и подземных коммуникаций, без проблем пробивая бетонные перекрытия.

В Сети опубликовали кадры боевой работы израильских ВВС, атаковавших подземные командные бункеры Хезболлы специальной версией авиационных боеприпасов. Речь идёт об атаке заглубленных помещений ливанской организации противобункерными бомбами GBU-31.

Рассматривая кадры объективного контроля, можно увидеть на переднем плане обычную улицу крупного населённого пункта, к которой спустя мгновение летят два воздушных объекта, буквально проламывающих толстое асфальтовое покрытие дороги. И спустя несколько секунд после рваных отверстий, со стороны шоссе звучат громкие взрывы, а из проезжей части пробиваются языки пламени.









Предполагается что от действия именно таких бомб, вес которых не достигает и одной тонны, пострадал верховный лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

И как напоминает военные справочники, GBU-31 создана относительно недавно, когда в середине 90-х годов военные конструкторы США придумали авиационный снаряд, боевая премьера которого состоялась во время активных воздушных действий против бывшей Югославии и Ирака. Именно тогда 0,9-тонный боеприпас, оснащенный предшественником российского УМПК – американским JDAM с дорогостоящими системами спутникового наведения и комплектом крыльев, существенно помог Пентагону и союзникам по НАТО в поражении подземных командных пунктов сербской и иракской армий.









Хотя сама бомба без управляемого авиационного комплекта весит 900 килограмм, удельный вес взрывчатки в процентном соотношении относительно общей массы снаряда невелик – всего около 35% приходится на взрывчатое вещество, вес которой составляет 240 килограммов.