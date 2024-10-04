Немецкие конструкторы крутятся как пропеллеры, наблюдая как дорогостоящий образец германского танкопрома, вместо боёв на переднем крае, делает "грязную работу", рискуя быть потерянным без боя.

Откровенно слабо представляя потребности действующей украинской армии в мощных, и в то же самое время, высокозащищенных гусеничных машинах-эвакуаторах, западные союзники Киева, то ли по незнанию обстановки на передовой СВО, то ли с прямым умыслом, не желая жертвовать украинским ВС и без того дефицитные в каждой армии энерговооружённые тягачи, способные вытягивать 70-тонные образцы бронетехники из неурядиц передней линии или попросту застрявшие в вязком украинском черноземе, не оставили ВСУ никакого выбора, кроме как сделать мощными тягачами, напрямую не предназначенные для этого, дефицитные западные танки, например германский Leopard 2.

Именно последний был замечен как эвакуатор сильно повреждённого советского танка Т-72, сражавшегося до своего поражения на стороне ВСУ. Кадры, где немецкий «Лео», натужно взвыв 1500-сильным мотором тянет подбитую «Семьдесят двойку», было загружено в Сеть редакторами ТГ-канала «Изнанка».





Леопард "седьмой итерации"





Рассматривая украинское видео, можно увидеть, как относительно актуальная модель немецкого основного танка Leopard 2A6 двигается по дорожному полотну, перемещая неспособный самостоятельно двигаться Т-72. Дальше действие в трёх актах перемещается на лесную дорогу. И уже в момент движения за пределами леса, в украинский «Леопард» на высокой скорости влетает неидентифицированный снаряд, пролетевший вскользь башенной установки.









И хотя боеприпас напрямую не поразил комбинированную защиту башни, предполагается, что были задеты дымовые мортиры для отстрела заградительных дымовых завес. Из-за чего и возник эффектный шлейф.









А тем временем, пойдя ва-банк и направив редкую иностранную технику на подмогу силам ВСУ, потерявшим возможность достичь целей приграничной курской операции, главком ВСУ Александр Сырский ненароком допустил захват относительно целого Leopard 2A6 российской трофейной командой, чему несказанно рады ведущие специалисты «Уралвагонзавода». Теперь танк «немецкой ревизии», отправленный ВСУ без демонтажа сверхсекретного встроенного оборудования, имеющий одну из лучших в мире защит и точно, самую превосходную танковую пушку с повышенной кучностью, будет до винтика разобран и пройдёт тщательнейший процесс реверс-инжиниринга, что позволит улучшить будущие образцы российской бронетехники и построить более совершенные схемы поражения западных танков.