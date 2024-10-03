Специалисты УВЗ впервые в истории смогут разгадать самое важное в конструкции немецкого «Леопарда» - люфтовыбирающие агрегаты, эффективность которых напрямую влияет на отличную кучность боя пушки Rh120L/55.

Гордость германского танкопрома – основной боевой танк Leopard 2, очутившийся в руках российских военных инженеров и конструкторов «Уралвагонзавода» – это одно из самых неприятных открытий как для официального Берлина, так и для всего западного ВПК в целом. Именно непосредственный физический доступ к секретным технологиям и техническим решениям актуальной версии боевой машины ФРГ и ряда зарубежных армий позволит россиянам получить информацию о чувствительных иностранных данных военной направленности. О проблеме «утечки» рассказывает свежая публикация американского издания Military Watch Magazine.

Как выяснили зарубежные корреспонденты, один из тех самых «Леопардов» находится в распоряжении ведущих инженерных специалистов «УВЗ», главная задача которых как можно подробней изучить немецкую технику, раскрыть её тайны и если оные покажутся чрезвычайно полезными, взять их на вооружение в российских образцах ОБТ или обнаружить способы эффективного противодействия.

Далее рассказывается, что при сравнении с захваченными M1A1 Abrams, в дополнение «раздетыми» перед отправкой на Украину, в попытке Пентагона освободить американскую технику от современного оборудования и технологий, германские «Леопарды», полученные ВСУ, были взяты с арсеналов бундесвера. Всё это прямо значит, что эти германские танки куда более интересны конструкторам РФ, чем на 100% бронетанковое «старье» США.





Информацию о том, что к «Леопардам» будет приковано пристальное внимание российских конструкторов «УВЗ», сообщила пресс-служба отечественного предприятия, заявив, что буквально «до винтика» будут разобраны все узлы и агрегаты ОБТ натовского образца.

Как было объяснено в статье, в расположении России находятся несколько экземпляров Leopard 2: от относительно старых версий 2A4 и сильно разбитых, до относительно целых вариаций 2А6. Именно последние представляют собой настоящую кладезь западных тайн. В частности будут найдены ответы в чём секрет комбинированной бронезащиты, прикрывающей лоб, борта и корму немецкого танка. Дальше появится возможность провести стендовые тесты, во время которых по корпусу тяжелой бронемашины проведут стрельбы. Но больше всего российских инженеров ВС РФ волнует работа люфтовыбирающих агрегатов, из-за чего танковая пушка Rh120L/55 считается лучшей в мире. При этом орудие «Леопарда» по своему долгоиграющему ресурсу канала ствола находится на одном уровне с самыми совершенными отечественными образцами – пушками 2А46М-5 и 2А46М-4. О чем пишет блог «Русского оружия».

Так же удивляет своей мягкостью работы и трансмиссия танка, которая будет со всей тщательностью аналогично изучена.