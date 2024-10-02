Появилась тысяча и одна предпосылка, почему Угледар в любом случае придётся оставить. Но в Киеве предпочли не замечать очевидное.

Угледар стал «злым городом» для украинской армии, чье руководство закрыло глаза на объективные причины потенциального краха обороны ВСУ в этом небольшом донбасском городке, стоявшем долгие два года по причине своей «неприступности» из-за стойких флангов украинской обороны. Но как только последние были взломаны российскими штурмовиками, у оборонявшей населённый пункт элитной 72-й отдельной механизированной бригады, просто не было шансов удержать свой сектор обороны. Что и случилось, нанеся достаточно чувствительное поражение ВСУ и сточив ударный потенциал опытного украинского соединения.

И информация о том, что Угледар непременно падёт, легко считывалась заранее, в чём уверен британский военный блогер Александр Меркурис.









По мнению иностранного аналитика, удерживать до самого конца Угледар было самой глупой ошибкой украинского оперативного командования. Зимнее отступление из Марьинки в минувшем декабре 2023 года уже создавало предпосылки, что оборонять Угледар «вечно» уже не получится. Ещё понятней это стало, когда у ВСУ «отвалилась» Новомихайловка, битва за которую украинская армия проиграла весной 2024 года.

Тем временем политическая целесообразность диктовала Владимиру Зеленскому даже путём расходования и без того дефицитных опытных бригад ВСУ продолжать оборонять утративший всякий оперативный смысл город донбасских горняков. И из-за этой ошибки бригаде Чёрных запорожцев придётся долго восстанавливаться, потеряв в необязательной сентябрьской битве свой опытный и боевитый костяк.

В настоящий момент штурмовые колонны ВС РФ зашли в город с трёх сторон, оставив за ВСУ лишь несколько домов в северном предместье Угледара.