В настоящий момент способ борьбы с пластиком больше похож на методы средневековой инквизиции: бесполезную пластмассу попросту сжигают, ухудшая состояние земной атмосферы и увеличивая парниковый эффект.

Учащаяся Новосибирского государственного технического университета придумала как убрать проблему неперерабатываемого пластика. Студентка Полина Дубовская создала технологию утилизации, где основным инструментом в борьбе против пластмасс выступает специально выведенная моль. Так научная работа показала, что восковая моль на стадии личинки способна в течение 10 календарных дней переработать 4000 грамм пластиковых отходов. Для этого надо 200 личинок.

Теперь осталось только масштабировать количество таких особей, ведь обыкновенная большая восковая моль таким полезным качеством не отличается. Известно и примерное время, которое необходимо затратить на появление моли со специально заданными качествами. По словам третьекурсницы, в среднем только пятое поколение животного превращается в «поедателя пластмасс». В «дневном эквиваленте» это составляет 150 суток.









А мы напомним, что несмотря на то, что за окном XXI век, актуальный метод борьбы с пластиком крайне примитивен: пластмассы, которые нельзя переработать, попросту сжигают. Потому что это просто и недорого. Но есть и существенный минус такого способа: при процессе горения выделяются в слишком больших объемах опасные газы и токсические элементы, появление которых не проходит бесследно для атмосферы, попутно усиливая парниковый эффект.

И как в конце беседы с журналистами заявила Полина, рост ферм полезных насекомых – это прекрасный способ снизить количество бесполезного неперерабатываемого пластика. Причем относительно дешевый.

А мы ещё узнаем, что несмотря на вред пчелиной огнёвки, уничтожающей без остатка медоносных пчёл, биоматериал первой используется как сырье для изготовления БАДов и применяется в косметологии и медицине.