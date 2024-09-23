Еврофайтеры защищали воздушное пространство Латвии, ВВС которой способны отреагировать лишь использованием надувных макетов истребителей F-35.

Командование германских ВВС вынуждено было отреагировать экстренным способом, оперативно направив экипажи истребителей Eurofighter в воздушное пространство Балтийского моря. Всё из-за того, что в морской акватории были замечены серьёзные силы российской боевой авиации. Как сообщили представители ФРГ в одной из соцсетей, расквартированные на латвийском военном аэродроме силы быстрого реагирования взлетели в направлении неизвестной авиационной угрозы, оказавшейся сразу пятеркой российских боевых бортов.





Еврофайтер немецких ВВС





В отчете воздушных СБР блока НАТО указывается, что добравшись до, так называемого, квадрата перехвата, пилоты боевой авиации Североатлантического альянса визуально установили присутствие одного Су-35 и четырех Су-30. В пресс-релизе обошли стороной вопрос, были ли вооружены отечественные самолёты высокоточными дальнобойными боеприпасами, либо совершали обычный тренировочный рейд без использования подвесного вооружения.





Су-30СМ2 - от предшественников отличаются обновлёнными двигателями и усовершенствованной бортовой электроникой, плюс добавлен увеличенный ассортимент вооружения.







Вместе с тем, обозначенные марки российских самолётов оперативно-тактической авиации оснащаются версиями ракет Р-37М, способных без видимых проблем преодолеть в высокомаховом режиме порядка 300 километров и уничтожить истребители вероятного оппонента, обладающие свойствами высокоманевренных авиационных объектов, благо переоснащение последних моделей Су на фазированные элементы усовершенствованных РЛК позволяет обнаруживать такие самолёты сильно заранее.