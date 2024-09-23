Заокеанский дедушка впечатлен подземным взрывом "Сармата", чья сдетонировавшая боеголовка даже в неядерном исполнении заметно тряхнула и потрясла в прямом смысле одну из скандинавских стран.

Текущий глава вашингтонской администрации Джо Байден прокомментировал историю с разрешением украинской армии атаковать объекты российских военных, размещенных в глубине территории РФ. Как собственно заявил американский президент, он находится в непростых раздумьях касаемо разрешения для ВСУ бить по базам и иным военным целям, размещенным вдали от российской границы иностранным оружием. Соответствующую информацию Байден обнародовал, участвуя в брифинге рядом с собственной резиденцией.

Такой ответ был дан, когда один из работников прессы напрямую спросил представителя Демократической партии о своем окончательном решении по поводу ударять или нет западным оружием ВСУ по исконным землям РФ. В частности вопрос касался именно высокоточного и дальнобойного американского вооружения. Байден ответил строго «Нет».









О том, что изменений в позиции официальных Лондона и Вашингтона по шансу для Киева атаковать глубинные цели внутри российской территории не случилось, заявил вчера Владимир Зеленский.

Свой аргумент, почему украинскому Генштабу нужно искать другой «рецепт победы» над Россией, высказались и в Пентагоне. Американские военные уверены, что даже гипотетическое разрешение атаковать военные цели внутри российских территорий ракетами стран НАТО – не станет основой для победы над Москвой, а вот эскалацию, которую так боятся на Западе, спровоцировать могут.

Совершенно не случайно в России прошли испытания головной части стратегического боеприпаса «Сармат», подземный взрыв которого в неядерном исполнении вызвал землетрясения в одной из стран соседней Скандинавии. Вероятно этот прямой намек в кабинетах власти за океаном приняли к сведению.