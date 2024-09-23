Погоня за "сверхвыгодным "хомяком" оказалась типичной пирамидой.

Стоимость свежей криптовалюты, аккумулированной на кошельках многочисленных пользователей в виде пресловутого Hamster Kombat, оказалась ниже ожиданий тех самых простых юзеров, став эквивалентной стоимости всего 0,01 доллара. Именно столько HMSTR стал стоить на премаркете. Соответствующие данные опубликовала криптобиржа Bybit.









По последним данным, игроки имеют право пока что вывести лишь 1\10 заработанных токенов. А вот что делать с остальными 9\10 собственноручно «натапанной» игровой валюты, те самые программисты Hamster Kombat умалчивают и не говорят, когда её можно будет легализовать методом торговли.

Токены хомяка должны стать официальными 26 сентября: далее самые коммерчески подкованные пользователи начнут ими торговать на специальных криптобиржах.