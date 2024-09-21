Котёл для так называемой "южнодонбасской" группировки войск, не за горами.

Бросив лучшие силы на приграничье Курской области (и получив здесь сначала блокирование ударной группы ВСУ, а затем и разгром лучших сил), командование ВСУ совершенно забыло про острейшую ситуацию на южнодонбасском направлении, где ряд украинских позиций находится в слишком сложном состоянии. И если промедлить с отводом расположенных в периметре этого пространства украинских сил, последние ждёт разгром, что трудно не увидеть. Поэтому выводить действующие подразделения ВСУ с Южного Донбасса нужно срочно. В этом уверен британский военный аналитик Александр Меркурис, выступающий как специалист по российской СВО.









Иностранный эксперт считает, что давно минули те дни, когда обстановка в районе Курахово для украинского Генштаба была просто сложная. Здесь ситуация не сложная, а на 100% критическая, уверен британец. И если ВСУ потеряют Покровск, то Зеленскому придется думать не о плане победы, а о том, как спасти Запорожье и Днепропетровскую область от вала российского военного катка, набравшего ход.