Мобильной установке хватило одного снаряда.

В приграничной с Курской областью украинской Сумщине отправилась на своё последнее боевое задание чешская реактивная система залпового огня «Vampire». О том, что переданная украинской армии модернизированная версия советского «Града» не осталась безнаказанной после совершения выстрелов в направлении российских подразделений, находящихся на территории РФ, засвидетельствовали кадры воздушного объективного контроля, выполненные беспилотником.









Разведывательный дрон записал, совершая полёт в Сумской области, как российский расчёт одного из 152-мм орудий выбрал в качестве боеприпаса обновлённый ЗОФ95 «Краснополь-М2», которому потребовался лишь один выстрел, чтобы настигнуть своего украинского оппонента. Ещё толком не успев «остыть» после выпущенного залпа 122-мм реактивных снарядов, установка RM-70 «Вампир» была сразу же на месте и уничтожена.









Как сообщает ТГ-канал «Русское оружие», выпустил управляемый боеприпас экипаж самоходки «Мста-С/СМ2», где в роли авиационного наводчика и одновременно видеооператора выступил практически бесшумный дрон ZALA 421-16E HD, подсветивший наземный объект для поражения лазерным лучом.