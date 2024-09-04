Новейшие боеприпасы, способные "вырубить" даже скоростной танк, стали использовать в курском приграничье.

Российская авиация отметилась вторым случаем использования новейшего ракетного боеприпаса, использующего лазерную ГСН для уничтожения мобильных бронированных целей. Соответствующие кадры объективного контроля, записанные в режиме «ночного видения» малошумным электрическим дроном ВС РФ публикует телеграм-канал «Военный осведомитель».

В источнике указано, что таким управляемым вооружением был поражен броневик ВСУ во время боя в курском регионе РФ в сражении в окрестностях Коренево.









Что интересно, «стандартными» целями именно для российских истребителей и бомбардировщиков в 99% случаев ранее выступали неподвижные цели в виде переправ, подземных бункеров или мест дислокации ВСУ типа строений. В некоторых случаях поражались места сосредоточения мобильной бронетехники или пункты здания с живой силой. Для этого использовались ракеты с корректируемым курсом полёта или бомбы-планеры. В случае использования украинской стороной движущихся объектов, им противоборствовали в момент перемещения исключительно разведывательно-ударные вертолёты, задействуя тяжелые ракеты «Вихрь» или ЛМУР.





Мощь снаряженной самолётной ракеты выше, чем у вертолётного управляемого боеприпаса.





Но сегодняшние кадры должны навеять на украинский Генштаб подавленное настроение: в случае серьёзного масштабирования производства новейших боеприпасов с лазерной или оптической ГСН, ударная сила которых кратно мощнее любого управляемого ПТРК, техника ВСУ будет уничтожаться с ещё большей эффективностью.