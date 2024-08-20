Главное действующее вещество в кормовой присадке – водоросли хлореллы.

Сотрудники Пензенского госуниверситета изобрели кормовую добавку для птицы. Продукт для выращивания животных изготовлен из водорослей. Разработка пензенских ученых стоит кратно меньше аналогов и имеет высокий уровень безопасности для человека.

В качестве основного ингредиента используются водоросли хлореллы. Причем растительный продукт получается не из природной среды, а непосредственно выводится специалистами учебного заведения. Сделано это было осознанно с целью получения штамма с более высоким содержанием антибактериальных средств.

В качестве одного из основных этапов изготовления кормовой присадки первым делом выполняется термическая процедура высушивания. Дальше хлореллу измельчают. В финале получается жидкость глубокого зеленого цвета с небольшим запахом травы и практически незаметным осадком.

И как объяснила Марина Макарцева – одна из соавторов концентрата высушенной хлореллы, используя новую разработку, можно отказаться от непосредственного внедрения антибиотиков в еду для птиц, что снизит потенциальные риски для людей. А стоимость отечественной кормовой добавки за 30-миллиметровый флакон равна 300 рублям, что ниже в 20 раз, чем стоимость подобного препарата иностранного производства, стоящих около 6000 в российской валюте.