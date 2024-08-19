Оперативные решения российского Генштаба действительно оперативны: и вместо предполагаемого Сырским движения на Константиновку, ВС России могут пойти на Курахово, тем самым задействуя "южный" сценарий наступления.

Пока украинский Генштаб и Владимир Зеленский думают, что делать дальше, наблюдая за сдержанной оценкой действий ВСУ в российском приграничье от вашингтонской администрации и «странном» сворачивании экстренной помощи официального Берлина, не пожелавшего дополнительно спонсировать срочные потребности украинской армии, ВС РФ не замедляя темпа продвижения, взяли под контроль крупный посёлок на дзержинском направлении – освободив от присутствия украинских военнослужащих Артёмово в Донецкой области. Об успехе отечественных штурмовиков отчитались в пресс-службе МО РФ.









Тем временем идёт текущее подавление финальных очагов сопротивления в Нью-Йорке (Новгородском), откуда некоторые разрозненные остатки ВСУ так и не смогли выйти. А те силы ВСУ, включая «элитную» 46-ю отдельную бригаду украинских десантников, отступивших в соседнюю Нелеповку, так и не смогли удержаться на новых позициях, продолжая откатываться: силами ударных клиньев ГА «Центр» РФ, надавивших с юга и востока на гарнизон ВСУ населённого пункта, вынудили украинских солдат и офицеров отступить и здесь.





Ситуация на ЛБС в районе Нелеповки. Город расположен между Торецком и Горловкой. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





Именно так мы воочию наблюдаем, как довольно крупный и оперативно важный для ВСУ город Торецк обходится российским командованием с юга, с потенциальным окружением в самом обозримом будущем.