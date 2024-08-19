Дорого обходится содержание Украины ЕС – а после американских выборов это будет происходить ещё дороже.

Украинские артиллеристы оказались оставлены перед сложным выбором: перестать использовать некоторые виды немецкого вооружения или не использовать его вообще. «Виноват» в этом оказался официальный Берлин, объявивший о снижении своей поддержки ВСУ. Такой информацией располагает германское издание Bild am Sonntag, чьи журналисты получили доступ ко внутренним документам местного Минобороны.

ВСУ должны получить около 100 вполне современных САУ PzH 2000, но в течение нескольких лет, тем самым "размазывая" уровень поставок. И вполне может случиться так, что новые машины будут использоваться лишь как доноры столь необходимых деталей.





Конкретизируя печальную для украинской армии новость, корреспонденты газеты раскрыли информацию, что активное использование в зоне боевых действий на востоке Украины самоходных артиллерийских установок серии Panzerhaubitze 2000 вынуждает требовать больше запчастей к ним – но должного количества деталей нет: так как Берлин отказывается передавать их. И что самое плохое, дефицит запчастей будет только усугубляться. И то, что раньше Украина получала в режиме промышленного конвейера, теперь лишь воспоминания.

В некоторых немецких СМИ указали, что немецкое Минобороны до сих пор не против помощи ВСУ, но категорическое нет высказывает германское правительство, желающее снизить дефицит федерального бюджета.