Не отталкивает "компанию-сластёну" и цена за акции, на 44% превышающая их рыночную стоимость.

Международная корпорация Mars Inc., известная среднему российскому гражданину как коммерческая организация, выпускающая популярные шоколадные батончики, в самое ближайшее время хочет методом покупки завладеть производителем закусок Kellanova. Для этого высший менеджмент американской компании готов серьёзно потратиться – выложить за покупку акций коллеги по пищевой промышленности порядка 35,8 млрд. долларов. О потенциальной сделке рассказали официальные представители заокеанской фирмы.

Рыночные аналитики после публикации новости сделали соответствующие расчёты, помогшие установить, что одна акция в будущей сделке производителя снеков будет стоить при покупке 83,5 американских доллара, что на 44% выше, чем такая акция торгуется на финансовых биржах сейчас.

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И если сделке будет дан зелёный свет, то руководство Mars получит в своё полное единоличное распоряжение все наименования и активы Kellanova, как и право распоряжаться любой деловой или иной активностью организации. Известно, что именно Kellanova выпускает чипсы Pringles и крекеры Cheez-It и иную пищевую продукцию.

На завершение сделки отводится год – до второй половины 2025 года.