В рамках "усиливающей" трансформации полугражданский грузовик стал настоящим военным автомобилем.

«Садко Next» с колёсной формулой 4х4 продемонстрировали в рамках военно-технической выставки «Армия-2024». Для лучшей боевой эффективности и повышения шансов сохранить здоровье экипажа военный грузовик был забронирован. Мероприятие по усилению защиты коснулось кабины, моторного отделения и специальной версии бака, получившего статус пулестойкого. Для защиты от мин поддон машины так же усилили.





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Бронированный "Садко". Источник изображения: фотокор РГ Илья Максимов





Новая масса грузового автомобиля повышенной проходимости с «классических» 4100 килограмм в обычной версии подросла до 5600 кг. Именно поэтому совсем немного уменьшилась и грузоподъемность: с обычных 2100 кг в версии ГАЗ-3308, до 1,8 тонны в ГАЗ-C42A43 «Садко NEXT». Бронемашина может транспортировать и прицеп весом до 2600 кг.





Садко в "зенитном обличье"

У спецтранспорта силовая установка турбодизельная мощностью до 148 л.с., благодаря чему 5-тонный грузовой броневик развивает скорость по асфальтированной дороге до 95 км/ч с запасом хода до 1000 км.

На «Армия-2024» представлена и «полностью военная» версия «Садко», вооруженная обновлённой спаренной 23-мм установкой ЗУ-23-2 с улучшенной системой прицеливания.