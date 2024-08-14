Если будет выбрано решение с продвинутой версией Т09-А6-1, то КАЗ танка будет справляться самостоятельно и с дронами-камикадзе.

Один из самых лучших и современных отечественных танков объект 188М «Прорыв-3», больше известный как Т-90М, наконец дождался следующей значимой фазы своего обновления. Речь идёт об оснащении комплексом активной защиты – Т09-А6-1 «Арена-М». О событии пишет ТГ-канал «Военный осведомитель». Редакторы портала опубликовали новостную заметку от журналистов ТАСС, получивших доступ к контрактам международного военно-технического форума «Армия-2024».

Согласно сведениям из документов, передача в армию обновлённой тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, усовершенствованной боевой машины БМ-2 и ОБТ Т-90М «Прорыв», оснащенных КАЗ, была начата.

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Созданная ещё в 80-е, российская КАЗ «Арена» работает в качестве радара. Последний заметен на верхней проекции башенной установки рядом с установленным пулеметом. Источник изображения: дзен-канал "Оружие России ".





Хочется отметить, что дооборудование комплектами КАЗ российских образцов бронетехники представляет собой ту самую долгожданную сагу, длительность которой исчисляется как минимум 30-ю годами, но финальные титры «появились» лишь в 2023 году. Именно год назад «Арена-М» была установлена на тестовые версии Т-72Б3 и успешно испытана.

Что особенно интересно, за десятилетия разработки появилась и самая передовая версия российской КАЗ, способная сбивать не только противотанковые ракеты, выстрелы гранатометов и кумулятивных снарядов, но и дроны-камикадзе. Информация о том, что есть и такая итерация «Арены», была озвучена в минувшем феврале во время посещения экс-руководителем МО РФ Сергеем Шойгу Коломенского КБ машиностроения. Ведь именно fpv-коптеры на сегодня являются самой главной опасностью для любой бронетехники, не исключая угрозы и для танков. Даже «специализированные» ПТРК и РПГ куда менее опасны для ОБТ.





Т-72Б3М с «Ареной» на испытаниях. 2021 год.







Принцип работы КАЗ «Арена-М» заключается в сканировании близлежащей местности специализированным устройством, которое при обнаружении полёта атакующего боеприпаса выпускает контрснаряд, устраняющий угрозу на безопасном расстоянии от корпуса танка.