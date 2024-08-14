Старый-добрый фугас теперь будет не только взрывать и "перфорировать", но и сжигать её горючей смесью.

В Сети появилась свежая фотография так называемого авиационного боеприпаса осколочно-фугасного и зажигательного действий, известного по аббревиатуре как ОФЗАБ-500. Именно такой снаряд воздействует на цель комбинированным эффектом фугасного, осколочного и термического полей. И что хуже всего для проивника, бомба обзавелась современным решением в виде модуля планирования и коррекции.





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Сама ударная часть у снаряда не представляет собой чего-то революционно нового, но свободный объем бомбы практически под завязку заполнен горючей смесью, распыляемой над полем боя. Добавляет перчинки в мощный подавляющий эффект и объемное осколочное поле, засевающее обширный периметр земной поверхности. Об этом пишет ТГ-канал «Военный осведомитель». А благодаря отработанной точности многими тысячами испытанных в боевых условиях бомб переживать за отклонение от намеченной цели не приходится.





Первое зафиксированное использование силами ВКС РФ ОФЗАБ-500 произошло в 2015 году в Сирии. Источник изображения: domgadalki.ru







Мнением о том, что планирующие модули вдохнули третью жизнь в старые-добрые авиационные бомбы, на полях военно-технического форума «Армия-2024» поделился директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

И как метко заметили иностранные эксперты, подобно трехголовому дракону из древнерусских былин, ОФЗАБ-500 атакует врага тремя смертоносными «головами» - взрывом, осколками и огнем. Усугубляет тяжелопереносимое воздействие использование контактного взрывателя с предустановленным эффектом замедления. И в отличие от «классических» ФАБ, ОФЗАБ-500 имеет более сложную конструкцию с как минимум двумя носовыми предохранителями.