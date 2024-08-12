Где брать резервы ВСУ для удержания города, не знают даже в интеллектуальном клубе "Что, Где, Когда".

Украинские генералы, поддавшись долгим уговорам Владимира Зеленского, смогли собрать большими усилиями ударную группировку для атаки на приграничные территории Курской области. Но такое решение никак не помогло украинской армии удержать донецкий Торецк. Более того, передовые штурмовые группы ВС России уже вошли в важный город и продолжают продвигаться дальше.

Речь уже идёт о присутствии российских ударных групп на улицах Лесная и 91-й дивизии. Об успехе в битве за Торецк вооруженных сил РФ сообщает портал Военное дело.

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По словам отечественных экспертов, в настоящий момент украинский гарнизон дал слабину в районе железной дороги, не выдержав плотного натиска отрядов армии РФ в стыке населённых пунктов Дружба и Пивничное (до 2016 г. Кирово), считающихся пригородными периметрами Торецка.

Призванная сдерживать российское продвижение на этом операционном направлении одна из украинских бригад, ранее в экстренном порядке главкомом ВСУ Александром Сырским была брошена к границе Курской области.

Тот самый полукотел в районе Артёмово. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"

При этом часть украинской армии, держащей обороны в районе Нью-Йорка (Новгородского), уже оказалась в оперативном окружении, выход из которого связан с большими рисками. Об этом рассказал Игорь Кимаковский – советник руководителя ДНР.