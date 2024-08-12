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Madarator
ВС РФ продвинулись под Торецком и приступили к схлопыванию полукотла между Нью-Йорком и Артёмово
Почему ВСУ отступают на Донбассе, когда есть элитные штурмовики, необходимые прямо сейчас в районе Торецка, на покровском направлении и в Часов Яре, нужно поинтересоваться у "военного гения" Владимира Зеленского.

   Необычную тактическую схему боевых операций разработали в украинском Генштабе при непосредственной просьбе Владимира Зеленского. Пока украинская армия терпит крах на донецком операционном направлении, критически нуждаясь в районе торецкой ЛБС в усилении с бронетехникой и опытными штурмовиками, те самые остатки бронированных машин с закаленными ветеранами ВСУ переброшены в район российского пограничья, где и несут большие потери, прямо подставившись под российскую артиллерию и расчёты барражирующих боеприпасов «Ланцет 3».

   И такое «здравомыслие» уже начинает отзываться в крайне негативном ключе: согласно сведениям всё того же украинского портала Deep State, тесно связанного с украинской разведкой, фиксируется значимое продвижение ВС России на торецком театре боевых действий.

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   Выражено это освобождением земель между Нью-Йорком (Новгородским) и поселением Южное. К настоящему часу группировка ВСУ в квадрате этих поселений находится в полукотле. Как только ВС России освободят населённый пункт Нелиповка, украинская армия здесь окажется в оперативном окружении.


Контуры будущего котла видны. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"


   И что хуже всего для украинского Генштаба, именно тут ЛБС «стояла» с 24 февраля 2022, но видимо пришло время для негативных изменений и здесь.

   Есть в ВС РФ продвижение и в районе Торецка и Дружбы, как и успехи в направлении Пантелеймоновки и Александрополя. Об этом сообщает «Страна.ua».

#торецкое направление #нью-йорк (новгородское) #сводки с передовой #артёмово
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