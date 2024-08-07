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Madarator
Швеция и США приступили к проверке сетей 6G и подписали соответствующее соглашение
Но как скоро можно будет начинать выкачивать "весь Youtube", в США подсказать не смогли.

В области высоких технологий, в частности беспроводных сетей мобильных операторов, прогресс идет спринтерским забегом на 100 метров на олимпийских играх, несмотря на все предрассудки обывателей. Пока часть европейских и американских граждан все свои силы прикладывали к уничтожению вышек 5G, обвиняя их в нанесении умышленного вреда здоровью, в мире уже начали тестировать 6G. 

   Речь идёт о чиновниках США и Швеции, чьё сотрудничество в рамках строительства мобильных сетей 6G приняло письменную форму путем подписания соответствующего договора. О новой вехе во взаимодействии властей Вашингтона и Стокгольма пишет ИА Agenzia Nova. 

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   Но пока что ситуация больше похожа на устное общение, ведь в столице Швеции объявили, что именно взаимодействие с заокеанскими техническими специалистами поможет созданию и развитию новейших сетевых технологий.


В случае наступления "скоростного рая" 6G, все 8 сезонов "Игры престолов" в 4К-качестве можно будет скачать за 1 минуту при наличии соответствующих характеристик дискового накопителя.


   На данном этапе исследования в сфере 6G «предварительные», но в ближайшем будущем переход на новые стандарты связи позволит ускорить мобильные коммуникации и сделать их надёжными, с одновременным ростом качественных показателей, прибавив в стабильности коннекта и уменьшению задержек.  

   А пока в Швеции и США ведут лишь разговоры, по примерным прикидкам связь в сетях шестого поколения позволит перейти на скорости соединения от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с.

#мобильные технологии #6g #сети 6g #мобильные сети #мобильные коммуникации #мобильные сети шестого поколения
Источник: agenzianova.com
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