В головном офисе компании всё отрицают и делают "круглые глаза".

Довольно необычный способ вернуться на отечественный рынок предпринял германский производитель машин Volkswagen. Вспомним, что зарубежная фирма, прославившаяся выпуском «народного» немецкого автомобиля, после 24 февраля публично покинула российский авторынок. Но не прошло и три года, как иностранный автогигант решил использовать известную уловку с переименованием, «объявившись» в ряде регионов РФ как Jetta. Хотя в своем базовом варианте так должны называться легковые автомашины, специально предназначенные для китайского внутреннего рынка.





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Седан C-класса – Volkswagen Jetta в рестайлинговом кузове. Производится с 2021 года и по наше время. Источник изображения: auto.ru





Известно, что на территории РФ есть подразделение Джетты, головной офис которой находится в КНР.

И что самое интересное, в Германии чиновники и бизнесмены абсолютно «не знают» о тактических ходах VW, связанных с ребрендингом на территории РФ.

Пикантности истории добавляет тот факт, что сетевой портал Jetta Motors Russia оказался недоступен для посещения и показывает страницу 404, как только к нему серьёзный интерес проявили зарубежные журналисты.