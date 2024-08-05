Но не сильно расстраиваются многочисленные подрядчики – где, как не на амбициозных проектах Министерства обороны США можно заработать? В особенности если они долгострой и неудачные.

Подавленное настроение американских военных вызвано боевыми лазерными системами, качество работы которых недостаточно для перехвата гиперзвуковых типов вооружений вероятного оппонента. О беспокойстве сотрудников Пентагона, ожидавших вместо неэффективных лазерных установок получить дальнобойные работающие экземпляры лазерных перехватчиков для местных нужд ПВО, рассказывается в свежей публикации National Interest.

В журналистском материале раскрыли и главную причину недовольства американских генералов: по мнению высокопоставленных военных, лазерные излучатели недостаточно мощны. В идеале «стартовый пакет» лазерной установки должен выдавать на-гора пучки мощностью от 1000 киловатт.

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Самый мощный лазерный луч, который получат американские инженеры для нужд ПВО к концу 2024 года, будет обладать лишь 500 киловаттами мощности, что явно недостаточно для превращения закаленного и термостойкого металла российских ракет в плазму с температурой 3000C за считанные секунды. Источник изображения: nationalinterest.org



Но контролирующие сотрудники из американского Министерства обороны увидели куда худший результат: около 300 киловатт излучающей мощности, что слишком мало.

Не стоит забывать, что боевая работа лазерных комплексов попадает под ограничения природного характера – в земной атмосфере постоянно находятся песчаные взвеси, водяной пар или дым различного происхождения, что рассеивает заметно лазерное излучение.

Резюмируется статья в довольно негативном ключе, что американские военные в глубоком расстройстве, прекрасно зная, что российские специалисты и их подобная продукция имеет превосходство над разработками США.