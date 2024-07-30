Более ранние прогнозы немецкого журналиста предполагали 30 лет, отведенные для успешного продвижения к городским стенам украинской столицы.

Владимир Зеленский во всех своих публичных сообщениях любит проговаривать, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится на условиях «границ 1991 года», подразумевая вхождение в состав украинского государства не только четырех областей, таких как Запорожская, Херсонская, Луганская и Донецкая, но и крымской республики. Вместе с тем такой оптимизм не разделяют западные аналитики, наблюдающие за полями сражений российской СВО, демонстрирующей наглядно, что границы территорий, контролируемые украинской армией, неумолимо смещаются на запад.





реклама

Российская самоходка где-то в лесах СВО. Источник изображения: Евгений Биятов







Разумеется, в такой сложной ситуации для ВСУ совсем не просматриваются не то что границы 1991 года, но и Стамбульские соглашения 2022-го, о чём наглядно объяснил своей аудитории военный блогер Юлиан Репке, отметивший, что прямо сейчас на покровском операционном направлении ВС России только за последние 24 часа сумели продемонстрировать серьёзное продвижение сразу на трёх участках: по направлению к Воздвиженке, имеющей ключевое значение, как населённый пункт, напрямую ведущий к стратегической магистрали Покровск-Константиновка, в поселении Веселое и рядом с Желанным.









И это, что хуже всего, это далеко не самая огорчающая новость: Репке заметил, что российские подразделения продолжают набирать темп в ходе наступления.





Покровское операционное направление





Лучше всего эту ситуацию характеризует такой пассаж, что относительно недавно, а именно четыре месяца назад, иностранные эксперты откровенно насмехаясь, объясняли, что такие темпы продвижения позволят ВС РФ добраться к городской черте Киева «в лучшем случае только спустя 30 лет». Но сейчас этим же зарубежным аналитикам, сочувствующим Украине и вовсе не до смеха: текущая динамика, которую показывают передовые подразделения россиян восточнее Покровска, указывает, что примерно через 2 года городские окраины украинской столицы вновь увидят российские танки.